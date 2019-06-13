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    У дворах Печерська проходять концерти класичної музики (відео)

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    У дворах Печерська проходять концерти класичної музики (відео)

    Безкоштовні виступи влаштовує струнний квартет «Ісландія»

    На столичному Печерську вже котрий день відбуваються концерти класичної музики у дворах будинків.

    Місцеві мешканці у захваті, повідомляє «Типичный Киев».

    Концерти розпочинаються щодня о 20:00.

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    Графік відкритих концертів на найближчий час:

    • 13 червня (четвер) - вул. Джона Маккейна (колиш. Івана Кудрі) 38-А (біля дитячого майданчика)
    • 14 червня (п’ятниця) - бул. Лесі Українки 24 (внутрішній двір біля арки)
    • 15 червня (субота), початок о 18:00 - вул. Професора Підвисоцького, 6а (внутрішній двір); о 20:00 - вул. Предславинська, 49 (біля дитячого майданчика).

    Безкоштовні виступи влаштовує струнний квартет «Ісландія».

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