Меломанам на замітку: розклад джазових концертів червня у Caribbean Club Concert Hall



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Дозвольте собі розслабитись та відволіктись від буденності літніми вечорами!

Столичний Caribbean Club Concert Hall продовжує серію концертів Live Jazz Monday. Щопонеділка легендарний заклад збирає поціновувачів джазової музики, а кращі джазмени країни дарують гостям затишні вечори в компанії якісної музики.

У червні київських меломанів запрошують на концерти піаніста та композитора Олексія Боголюбова, актора та музиканта Олексія Яровенка та особливий проект незрячих харківських музикантів «Джаз у темряві».

10 червня - Джаз у темряві

10 червня в рамках Live Jazz Monday зустрічайте вражаючий унікальний проект - “Джаз у темряві” . Незрячі музиканти віртуозно та віддано виконують відомі джазові хіти, палко відчувають та створюють власну музику. Піаніст Іван Мохій та вокаліст Генадій Суменков доведуть, що для справжньої музики не існує перепонів, а гості зможуть по-особливому пізнати джаз, слухаючи концерт у темних пов‘язках на очах. Приходьте поринути у глибини ритмів та впустити музику в себе без перешкод!

17 червня - Квартет Олексія Боголюбова

17 червня у Caribbean Club Concert Hall виступить віртуозний Квартет Олексія Боголюбова, знаного українського музиканта та композитора. Олексій створює аранжування для популярних українських та закордонних артистів, а також має колаборації з джазменами з усього світу. У виконанні Квартету Олексія Боголюбова ви почуєте джазові стандарти в оригінальному аранжуванні з сучасним звучанням та авторську джазову музику, доповнену віртуозною імпровізацією. Спеціальним гостем концерту стане юна талановита вокалістка Анна Козаченко. Її вокал прикрасить вечір та додасть вишуканості композиціям.

24 червня - Блюз-бенд Олексія Яровенка

24 червня Блюз-бенд Олексія Яровенка представить програму авторських композицій Bad Boy Blues. Актор та музикант Олексій Яровенко свій блюз-бенд створив у 2017 році. Колектив почав швидко набирати оберти, та вже за півтора року став одним з трендсетерів українського блюзу. Їх музика – це осучаснені, але цілком витримані в блюзовому стилі твори, в яких є і фанк, і соул, і рок-н-рол.

Дозвольте собі розслабитись та відволіктись від буденності літніми вечорами!