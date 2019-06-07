У Києві вперше відбудеться фестиваль «Jazz в погонах»
У Маріїнському парку військові оркестри зіграють джазУ суботу, 8 червня, в Києві вперше пройде фестиваль «Jazz в погонах».
У фестивалі візьмуть участь біг-бенди оркестру Почесної варти окремого полку президента України, оркестру Головного управління Нацгвардії України, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут, Управління забезпечення ДСНС.
Захід пройде на літній естраді Центрального парку культури і відпочинку (Маріїнський парк, сцена «Ракушка»).
Читайте також
Початок о 17:00, вхід вільний.
Нагадаємо, 9 червня у Києві пройде «Свято вулиці Костьольної – День Франкофонії 2019». Тільки один раз на рік, у цей день, вулиця Костьольна повністю перекривається та стає пішохідною, щоб святкувати життя у дусі ‘très français’– «дуже по-французьки».