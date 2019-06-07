У Кличка заплатили 5 млн грн за проведення Atlas weekend: за що і кому підуть гроші



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Фірмою, яка надасть послуги з організації фестивалю, співволодіє менеджер «1+1»

Департамент культури Київської міської держадміністрації 4 червня уклав угоду з ТОВ «Твій найкращий фестиваль» про послуги з організації та проведення фестивалю Atlas weekend вартістю 5 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Фестиваль «Atlas weekend» пройде 9-14 липня у НК «Експоцентр України» (ВДНГ).

Виділені кошти підуть на оренду обладнання зі встановленням та обслуговуванням:

1,97 млн грн – чотири сцени, три пультові рубки, бар’єри, подіум, оренда подіуму під тентове обладнання та трьох порталів під світлодіодний екран і звуковий масив;

1,28 млн грн – світлові прилади, пульти керування світлом, генератор туману, ферми, сигнальна комутація, службовий бездротовий зв’язок, світловий дімер, електролебідки;

1,11 млн грн – звук: акустичні системи, рами, підсилювачі, виносні антени, спліттери, комбайнери, радіомікрофони, монітори, процесори, пульти і програвачі;

423 тис. грн – беклайн: гітарні та басові кабінети і підсилювачі, гітарні комбо, тарілки, барабанні установки, мікрофони, стійки, акустичні системи, сигнальна комутація;

153 тис. грн – спецефекти: генератор вогню, піротехніка, пушки диму і конфеті;

45 тис. грн – спецтехніка і спецобладнання: два навантажувачі та побутовка на 4 місця;

18 тис. грн – музичні інструменти: чотири клавішних і п’ять гітар.

Основний конструктив, подіум і звукові портали головної сцени 20х15 м обійдуться у 727 тис. грн на тиждень, інших трьох сцен 12/14х10 м – по 338 тис. грн за кожну на тиждень.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо вона пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності. Саме компанії «Твій найкращий фестиваль» було передане Свідоцтво на знак для товарів та послуг «Atlas weekend» №227414, зареєстроване 12 червня 2017 року в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Також в обґрунтуванні сказано, що Atlas weekend – один з найбільших фестивалів України, який, починаючи з 2015 року, проводиться кожного липня в Києві та вже став важливою культурною подією. Одним із пріоритетів фестивалю є соціальні ініціативи, зокрема пов’язані з екологією, інклюзивністю і допомогою музичним освітнім закладам. Він включений у затверджену Київрадою 18 грудня 2018 року Комплексну міську цільову програму «Столична культура: 2019 – 2021 роки» і Календарний план державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів Департаменту культури на 2019 рік.

Фірму «Твій найкращий фестиваль» у квітні 2019 року створило ТОВ «Атлас Уікенд» директора Дмитра Сидоренка (75%), Андрія Маркевича (10%) та Ярослава Пахольчука (15%), який працює виконавчим директором групи «1+1 Media» Ігоря Коломойського. Крім того, підписантом «Твого найкращого фестивалю» значиться Антон Яригін, який раніше керував ТОВ «Гравіс» (канал«Плюс плюс» із групи «1+1 Media»).

Нагадаємо, раніше КМДА замовляла тільки організацію тематичної локації міста Києва на фестивалі Atlas weekend. Так, у 2018 році Управління туризму та промоцій уклало угоду з ТОВ «СET» на 174 тис. грн, а в 2017 році КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» – із ТОВ «Юкрейніан Перфоманс Маркетинг» на 146 тис. грн.

Джерело: Наші гроші