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    Новини

    У дворі багатоповерхівки в Києві горів автомобіль

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    У дворі багатоповерхівки в Києві горів автомобіль

    Рятувальники за пів години ліквідували пожежу

    У вівторок, 30 липня, у дворі 16-поверхового житлового будинку на проспекті Свободи, 22 у Подільському районі столиці загорівся автомобіль. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:34.

    До місця виклику було направлено рятувальників 7-Державної пожежно-рятувальної частини.

    По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в моторному відсіку автомобіля Opel, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    О 23:04 пожежу вдалося ліквідувати.

    Внаслідок займання в автомобілі пошкоджено моторний відсік та передню частину салону.

    Постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

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