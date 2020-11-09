Вночі горів гуртожиток Національного авіаційного університету (фото)

На місці події було залучено 7 одиниць рятувальної техніки

Рятувальники евакуювали 120 мешканців гуртожитку

У ніч на понеділок, 9 листопада, виникла пожежа у гуртожитку Національного авіаційного університету на вул. Гарматній, 53 в Солом’янському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:43.

На місце виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що у 5-поверховій будівлі гуртожитку на першому поверсі в побутовому приміщенні виникла пожежа на площі 18 кв. м. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 03:05 загоряння було локалізовано, та о 03:10 ліквідовано.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів будівлі рятувальниками було евакуйовано 120 осіб.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіл, стілець, побутові речі, віконна рама, закопчені стіни та стеля приміщення.

На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки а також 28 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.