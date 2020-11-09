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    Вночі горів гуртожиток Національного авіаційного університету (фото)

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    На місці події було залучено 7 одиниць рятувальної техніки - Вночі горів гуртожиток Національного авіаційного університету (фото)
    На місці події було залучено 7 одиниць рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    Рятувальники евакуювали 120 мешканців гуртожитку

    У ніч на понеділок, 9 листопада, виникла пожежа у гуртожитку Національного авіаційного університету на вул. Гарматній, 53 в Солом’янському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:43.

    На місце виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що у 5-поверховій будівлі гуртожитку на першому поверсі в побутовому приміщенні виникла пожежа на площі 18 кв. м. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 03:05 загоряння було локалізовано, та о 03:10 ліквідовано.

    Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів будівлі рятувальниками було евакуйовано 120 осіб.

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    Вночі горів гуртожиток Національного авіаційного університету (фото)
    Вночі горів гуртожиток Національного авіаційного університету (фото)
    Вночі горів гуртожиток Національного авіаційного університету (фото)
    Вночі горів гуртожиток Національного авіаційного університету (фото)

    Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіл, стілець, побутові речі, віконна рама, закопчені стіни та стеля приміщення.

    На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки а також 28 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

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