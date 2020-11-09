Пожежа в гаражі на Троєщині могла дорого обійтися (фото)

Під час гасіння пожежі рятувальники вивезли два мотоцикли BMW

У неділю, 8 листопада, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Закревського, 93 у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:21.

На місце події прибули вогнеборці 43 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що в одноповерховому гаражі сталося загоряння акумулятора з розповсюдженням полум’я на дерев'яні стелажі з коробками деталей та електроприладами. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі рятувальники вивезли два мотоцикли BMW та КТМ-спортінвентар, а також винесли 3 каністри з бензином об’ємом 20 л.

О 13:45 вогнеборці локалізували займання та о 13:55 – ліквідували.

Внаслідок загоряння пошкоджено дерев'яні стелажі на площі 10 кв. м та електрообладнання, закопчено стіни та стелю гаражу.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.