  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежа в гаражі на Троєщині могла дорого обійтися (фото)

    • Розсилка
    Пожежа виникла в одноповерховому гаражі - Пожежа в гаражі на Троєщині могла дорого обійтися (фото)
    Пожежа виникла в одноповерховому гаражі
    Фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі рятувальники вивезли два мотоцикли BMW

    У неділю, 8 листопада, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Закревського, 93 у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:21.

    На місце події прибули вогнеборці 43 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що в одноповерховому гаражі сталося загоряння акумулятора з розповсюдженням полум’я на дерев'яні стелажі з коробками деталей та електроприладами. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Під час гасіння пожежі рятувальники вивезли два мотоцикли BMW та КТМ-спортінвентар, а також винесли 3 каністри з бензином об’ємом 20 л.

    О 13:45 вогнеборці локалізували займання та о 13:55 – ліквідували.

    Внаслідок загоряння пошкоджено дерев'яні стелажі на площі 10 кв. м та електрообладнання, закопчено стіни та стелю гаражу.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Пожежа в гаражі на Троєщині могла дорого обійтися (фото)
    Пожежа в гаражі на Троєщині могла дорого обійтися (фото)

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Жертв і постраждалих немає.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники мотоцикл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies