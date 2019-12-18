Вночі у Києві горіли три автівки



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Два автомобілі отримали серйозні пошкодження внаслідок загорання

У ніч на середу, 18 грудня, столичні вогнеборці двічі ліквідовували автомобільні пожежі.

Перший виклик до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов 18 грудня, о 01:09. «У дворі 33-поверхового житлового будинку на Харківському Шосе, 19 у Дніпровському районі столиці, виникла пожежа. До місця виклику негайно було направлено вогнеборців 5-Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, горіло сміття на площі 50 кв. м з розповсюдженням вогню на припаркований автомобіль ZAZ Forza», - повідомила пресслужба столичних рятувальників.

О 01:43 вогнеборці ліквідували пожежу. Внаслідок займання пошкоджено пластикові кузовні деталі автомобіля.

Наступний подібний виклик надійшов о 02:03 про те, що на вул. Срібнокільській, 5-Г у Дарницькому районі столиці в автомобілі виникла пожежа.

«Прибувши до місця виклику, бійці 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини встановили, що пожежа виникла біля проїжджої частини дороги в припаркованому автомобілі Audi A6 з розповсюдженням на поруч припаркований автомобіль Honda C-RV. Пожежу вогнеборцям вдалося ліквідувати о 02:26», - повідомили у ДСНС.

Внаслідок пожежі в автомобілі Audi пошкоджено салон, моторний та багажний відсік, передні фари, решітка радіатора, колеса та лакофарбове покриття. В автомобілі Honda пошкоджено передній бампер, колесо, передня фара та лакофарбове покриття.

Причини виникнення обох пожеж з’ясовуються.

Жертв та постраждалих немає.