На Львівщині вщент згоріла редакція газети



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Редакцію газети «Голос Самбірщини» спалили в ніч на 19 грудня

У НСЖУ повідомили, що редакція районки має конфлікт через приміщення

У Львівській області згоріло приміщення редакції районної газети «Голос Самбірщини», причиною пожежі став свідомий підпал.

Про це повідомив у Facebook голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Редакція районної газети «Голос Самбірщини» вигоріла через свідомий підпал. Завтра люди не отримають свою улюблену районку... Тільки що головний редактор газети «Голос Самбірщини» Марія Пукій поінформувала НСЖУ, що приміщення редакції вигоріло. Саме зараз пожежу закінчують ліквідовувати працівники МНС, а у приміщенні проходять слідчі дії Національної поліції», - зазначив він.

Як повідомила Пукій, у четвер, 19 грудня, о 8-ій ранку на роботу прийшла бухгалтер, побачила, що двері редакції були вибиті та прочинені, усередині - дим. «Спочатку подумали, що задимлення, але насправді, вигоріли всі кабінети, особливо там, де редакційні комп'ютери. Тепер завтра читачі не отримають своєї газети. І що тепер з нами буде взагалі - не знаємо», - розповіла вона.

Як зазначив Томіленко, редакція газети розташована на другому поверсі цілісного комплексу разом із друкарнею. «Рік тому районна газета роздержавилася, за рішенням районної ради редакція має право перебувати у своєму приміщенні, будучи і у приватному статусі (це норма профільного закону). Але. Друкарня пішла на приватизацію. Сесія райради наклала обмеження, що приватизація не має торкатися нежитлових приміщень, у яких знаходиться редакція. Та коли редактор намагалася укласти новий договір на користування приміщеннями, виявилося, що увесь комплекс - включно з редакційними приміщеннями — приватизовано», - зауважив Томіленко.