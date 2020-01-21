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    У двох ДТП на Київщині отримали травми п’ятеро осіб

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    ДТП у Глевасі - У двох ДТП на Київщині отримали травми п’ятеро осіб
    ДТП у Глевасі
    Фото: Нацполіція

    ДТП з постраждалими сталися під Києвом

    Минулої доби на Київщині сталися дві дорожні аварії з постраждалими: у смт Глеваха водій перетинав перехрестя на забороняючий сигнал світлофора, а в селі Горенка врізалися у вантажівку неповнолітні водій та пасажир мотоцикла.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, за попередніми даними, у селищі Глеваха водій автомобіля Skoda Octavia виїхав на червоний сигнал світлофора на перехрестя, де сталося зіткнення з іншим автомобілем Skoda, який здійснював маневр повороту.

    Троє жінок, пасажирки першої автівки, отримали різні тілесні ушкодження та доправлені до лікарні.

    Ще одна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася близько 15:40 годині в селі Горенка за участю автомобіля Volkswagen Crafter та мотоцикла. Встановлено, що водій авто Volkswagen виконував маневр повороту ліворуч. В цей час керманич мотоцикла, який рухався в попутному напрямку, при виконанні обгону здійснив зіткнення з цим мікроавтобусом.

    В результаті ДТП водій та пасажир мотоцикла, 16-ти та 17-річні хлопці, отримали різні тілесні ушкодження та доправлені до лікарні.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, медики.

    За усіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини ДТП, опитуються учасники та свідки.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль мотоцикл
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