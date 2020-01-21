На трасі під Києвом Lexus збив чоловіка (відео)



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Наразі про стан потерпілого нічого невідомо Фото: скріншот відео

Чоловік перебігав дорогу неподалік підземного переходу

Сьогодні, 21 січня, вранці на Житомирській трасі під Києвом автомобіль Lexus LX570 збив людину.

Аварія сталася у селі Стоянка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Чоловік перебігав дорогу у невстановленому для цього місці. Наразі про стан потерпілого нічого невідомо.

На місці працював екіпаж поліції.

Подробиці події встановлюються.

В результаті ДТП на трасі утворилася тягучка.

У коментарях під дописом користувачі соцмережі повідомляють, що неподалік від місця ДТП є світлофор і підземний перехід.