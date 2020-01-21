На трасі під Києвом Lexus збив чоловіка (відео)
Наразі про стан потерпілого нічого невідомо
Фото: скріншот відео
Чоловік перебігав дорогу неподалік підземного переходу
Сьогодні, 21 січня, вранці на Житомирській трасі під Києвом автомобіль Lexus LX570 збив людину.
Аварія сталася у селі Стоянка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Чоловік перебігав дорогу у невстановленому для цього місці. Наразі про стан потерпілого нічого невідомо.
На місці працював екіпаж поліції.
Подробиці події встановлюються.
В результаті ДТП на трасі утворилася тягучка.
У коментарях під дописом користувачі соцмережі повідомляють, що неподалік від місця ДТП є світлофор і підземний перехід.