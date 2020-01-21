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    Новини

    На трасі під Києвом Lexus збив чоловіка (відео)

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    Наразі про стан потерпілого нічого невідомо - На трасі під Києвом Lexus збив чоловіка (відео)
    Наразі про стан потерпілого нічого невідомо
    Фото: скріншот відео

    Чоловік перебігав дорогу неподалік підземного переходу

    Сьогодні, 21 січня, вранці на Житомирській трасі під Києвом автомобіль Lexus LX570 збив людину.

    Аварія сталася у селі Стоянка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Чоловік перебігав дорогу у невстановленому для цього місці. Наразі про стан потерпілого нічого невідомо.

    На місці працював екіпаж поліції.

    Подробиці події встановлюються.

    В результаті ДТП на трасі утворилася тягучка.

    У коментарях під дописом користувачі соцмережі повідомляють, що неподалік від місця ДТП є світлофор і підземний перехід.

    Національна поліція України ДТП Київщина автомобіль чоловік
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