На Вінниччині пожежа в гаражі знищила автомобіль
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Причина пожежі наразі встановлюється
5 лютого о 06:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території одного із приватних домогосподарств на вулиці Привокзальній у місті Гайсин виникла пожежа.
Прибувши на місце виклику, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №10 встановили, що вогнем охоплено гаражне приміщення.
Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідні будівлі. Пожежу ліквідовано о 06:54.
Вогнем знищено легковий автомобіль «Renault 25» та речі домашнього вжитку.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося дев’ять чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки.