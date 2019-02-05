На Лісовому масиві серед ночі евакуювали людей через пожежу в будинку (фото, відео)



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Рятувальники вивели людей на вулицю близько першої години ночі Фото: Інформатор

Вогонь охопив балкони квартир на шостому і сьомому поверхах

У ніч на 5 лютого в Києві на вулиці Курчатова, 20 сталася пожежа. Виклик на лінію 101 надійшов близько 00:45. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, вогонь охопив балкони квартир на шостому і сьомому поверхах. На місце за лічені хвилини прибули пожежники і приступили до гасіння вогню. Основним завданням було не допустити поширення пожежі на самі квартири.

Мешканці сусідніх квартир розповіли, що їх розбудили пожежні і про всяк випадок попросили вийти на вулицю. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу вже о 01:16. Полум'я не встигло охопити квартири. Повністю ліквідувати пожежу вдалося до 1:50.

Обійшлося без постраждалих.

Що стало причиною загоряння - встановить слідство. Однак, попередньо, пожежа почалася через не погашену недопалок.

На місці працювали п'ять одиниць основної та спеціальної техніки, а також чергували медики та патрульні. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 4 лютого в Києві за адресою проспект Маяковського, 66 сталася пожежа. Вигоріла квартира на 11 поверсі житлового будинку.