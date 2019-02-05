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    На Лісовому масиві серед ночі евакуювали людей через пожежу в будинку (фото, відео)

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    Рятувальники вивели людей на вулицю близько першої години ночі - На Лісовому масиві серед ночі евакуювали людей через пожежу в будинку (фото, відео)
    Рятувальники вивели людей на вулицю близько першої години ночі
    Фото: Інформатор

    Вогонь охопив балкони квартир на шостому і сьомому поверхах

    У ніч на 5 лютого в Києві на вулиці Курчатова, 20 сталася пожежа. Виклик на лінію 101 надійшов близько 00:45. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, вогонь охопив балкони квартир на шостому і сьомому поверхах. На місце за лічені хвилини прибули пожежники і приступили до гасіння вогню. Основним завданням було не допустити поширення пожежі на самі квартири.

    Мешканці сусідніх квартир розповіли, що їх розбудили пожежні і про всяк випадок попросили вийти на вулицю. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу вже о 01:16. Полум'я не встигло охопити квартири. Повністю ліквідувати пожежу вдалося до 1:50.

    Обійшлося без постраждалих.

    Що стало причиною загоряння - встановить слідство. Однак, попередньо, пожежа почалася через не погашену недопалок.

    На місці працювали п'ять одиниць основної та спеціальної техніки, а також чергували медики та патрульні. Подробиці інциденту з'ясовуються.

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    На Лісовому масиві серед ночі евакуювали людей через пожежу в будинку (фото, відео)
    На Лісовому масиві серед ночі евакуювали людей через пожежу в будинку (фото, відео)
    На Лісовому масиві серед ночі евакуювали людей через пожежу в будинку (фото, відео)
    На Лісовому масиві серед ночі евакуювали людей через пожежу в будинку (фото, відео)
    На Лісовому масиві серед ночі евакуювали людей через пожежу в будинку (фото, відео)
    На Лісовому масиві серед ночі евакуювали людей через пожежу в будинку (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 4 лютого в Києві за адресою проспект Маяковського, 66 сталася пожежа. Вигоріла квартира на 11 поверсі житлового будинку.

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