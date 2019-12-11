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    У гаражному кооперативі на Троєщині палали автівки

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    <p>Вогнеборці ліквідували пожежу в гаражах</p> - У гаражному кооперативі на Троєщині палали автівки

    Вогнеборці ліквідували пожежу в гаражах

    Фото: ДСНС

    Вогнем пошкоджено два автомобілі

    У вівторок, 10 грудня, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Пухівській, 4 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:59.

    До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла в одноповерховому гаражі в автомобілі Ford Mondeo з розповсюдженням вогню на поряд розташований автомобіль Ford Galaxy. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 17:22 вогнеборці локалізували пожежу, а о 17:55 — ліквідували.

    Внаслідок займання в автомобілі Ford Mondeo згорів салон та багажний відсік, в автомобілі Ford Galaxy пошкоджено лакофарбове покриття, закопчено стіну та стелю гаража.

    На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, протягом доби 9 грудня рятувальники Київського гарнізону тричі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники Троєщина
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