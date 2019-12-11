У гаражному кооперативі на Троєщині палали автівки



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Вогнеборці ліквідували пожежу в гаражах Фото: ДСНС

Вогнем пошкоджено два автомобілі

У вівторок, 10 грудня, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Пухівській, 4 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:59.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла в одноповерховому гаражі в автомобілі Ford Mondeo з розповсюдженням вогню на поряд розташований автомобіль Ford Galaxy. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 17:22 вогнеборці локалізували пожежу, а о 17:55 — ліквідували.

Внаслідок займання в автомобілі Ford Mondeo згорів салон та багажний відсік, в автомобілі Ford Galaxy пошкоджено лакофарбове покриття, закопчено стіну та стелю гаража.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, протягом доби 9 грудня рятувальники Київського гарнізону тричі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.