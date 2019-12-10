Трагедія в Одесі: уряд виділить 4 мільйони на ліквідацію наслідків пожежі



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Під час пожежі в Одеському коледжі загинуло 12 людей

Кошти з резервного фонду держбюджету будуть спрямовані Державній службі з надзвичайних ситуацій та Одеській облдержадміністрації

Кабінет міністрів України на засіданні 11 грудня розгляне питання про виділення майже 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі та компенсацію родинам загиблих.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд підтримає постраждалих та їхні родини. Разом з тим розслідування трагедії, визначення відповідальних - це питання найвищого пріоритету», - коментує ініціативу Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Після схвалення на засіданні уряду вказані кошти будуть спрямовані Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду Державного бюджету України.

Нагадаємо, керівниці одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі було голошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

У ході проведення пошукових робіт було виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано). Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.

Зазначимо, поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних.

Начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка тимчасово відсторонили від роботи в зв'язку з чотирма резонансними смертоносними пожежами в Одесі за останні два з половиною роки.

Також вже відомо, що поліція не знайшла вогнегасників в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу, де у пожежі загинули щонайменше 12 осіб. Відсутня й автоматична система оповіщення про пожежну безпеку.

Поліція у рамках розслідування пожежі в одеському коледжі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю — необережне поводження з вогнем.