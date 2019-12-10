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    На Київщині рятувальники витягли п’яного водія з палаючої автівки (фото)

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    Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі - На Київщині рятувальники витягли п’яного водія з палаючої автівки (фото)
    Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у легковому автомобілі «Таврія»

    У понеділок, 9 грудня, о 22:17 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про загорання автомобіля у с. Кожухівка на території садового товариства «Калиновий гай».

    На подію було направлено черговий караул 49-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калинівка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить моторний відсік легкового автомобіля «Таврія» та всередині автомобіля знаходиться його власник 1947 р.н. За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп`яніння.

    Водія було вилучено з автомобіля.

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    На Київщині рятувальники витягли п’яного водія з палаючої автівки (фото)
    На Київщині рятувальники витягли п’яного водія з палаючої автівки (фото)

    О 22:31  пожежу було локалізовано та о 22:35 повністю ліквідовано.

    На місці події працювало 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.  

    Як повідомлялося, протягом минулої доби рятувальники Київського гарнізону тричі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.

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