На Київщині рятувальники витягли п’яного водія з палаючої автівки (фото)



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Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі Фото: ДСНС

Пожежа сталася у легковому автомобілі «Таврія»

У понеділок, 9 грудня, о 22:17 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про загорання автомобіля у с. Кожухівка на території садового товариства «Калиновий гай».

На подію було направлено черговий караул 49-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калинівка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить моторний відсік легкового автомобіля «Таврія» та всередині автомобіля знаходиться його власник 1947 р.н. За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп`яніння.

Водія було вилучено з автомобіля.

О 22:31 пожежу було локалізовано та о 22:35 повністю ліквідовано.

На місці події працювало 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Як повідомлялося, протягом минулої доби рятувальники Київського гарнізону тричі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.