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    Навколо Києва горять торфовища (фото)

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    Рятувальники ліквідували загорання торфовищ - Навколо Києва горять торфовища (фото)
    Рятувальники ліквідували загорання торфовищ

    Загорання торфовищ сталося в Ірпінському та Броварському районах

    Впродовж минулої доби, 9 грудня, рятувальниками ліквідовано загорання торфовищ у Ірпінській зоні та в Броварському районі Київської області.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, 9 грудня о 09:00 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінської зони надійшло повідомлення про загорання торфовищ у м. Ірпінь, в районі пойми р. Ірпінь поблизу залізничного мосту. На місце виклику було направлено особовий склад 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

    Площа загорання торфу складала 0,05 га окремими осередками.

    Загорання торф’яних покладів було локалізовано о 12:00 та о 12:40 повністю ліквідовано.

    До гасіння пожежі було залучено 1 одиницю техніки та 4 чоловіки особового складу.

    Також у Броварському районі поблизу с. Пухівка було виявлено загорання торфовищ на площі 0,02 га. На місці події працював особовий склад 21-ї Державної пожежно–рятувальної частини м. Бровари та сільської пожежної команди с. Пухівка.

    Пожежу було локалізовано о 16:43 та повністю ліквідовано о 17:30.

    До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

    пожежа ДСНС Київщина Ірпінь рятувальники
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