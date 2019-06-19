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    З озера на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка

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    Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло чоловіка&nbsp; - З озера на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка
    Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло чоловіка 
    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка знаходилось на відстані 7 м від берега на глибині 5 м

    У вівторок, 18 червня, о 17:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на озері Редькине (Міністерське озеро, Міністерка) в Оболонському районі знаходиться тіло чоловіка.

    На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Як виявилось, тіло чоловіка знаходилось на відстані 7 м від берега на глибині 5 м.

    Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло чоловіка 1981 року народження та передали правоохоронним органам.

    Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, з початку 2019 року на території Київщини на водних об`єктах потонуло 60 осіб, а за останній тиждень - 13.

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