З озера на Оболоні водолази дістали тіло чоловіка



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Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло чоловіка Фото: ДСНС

Тіло чоловіка знаходилось на відстані 7 м від берега на глибині 5 м

У вівторок, 18 червня, о 17:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на озері Редькине (Міністерське озеро, Міністерка) в Оболонському районі знаходиться тіло чоловіка.

На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Як виявилось, тіло чоловіка знаходилось на відстані 7 м від берега на глибині 5 м.

Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло чоловіка 1981 року народження та передали правоохоронним органам.

Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.

Як повідомлялося, з початку 2019 року на території Київщини на водних об`єктах потонуло 60 осіб, а за останній тиждень - 13.