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    У Голосіївському районі горіла СТО

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    Рятувальники за пів години ліквідували загорання - У Голосіївському районі горіла СТО
    Рятувальники за пів години ліквідували загорання
    Фото: ДСНС

    Пошкоджено покрівлю та приміщення станції техобслуговування

    У неділю, 12 січня, сталася пожежа на вул. Малевича, 28 в Голосіївському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:06.

    На місце події прибули рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в одноповерховій будівлі станції технічного обслуговування.

    О 22:30 бійці локалізували загоряння та о 22:37 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 20 кв. м покрівлі, меблі, оргтехніка, закопчено стіни та стелю.

    Жертв та постраждалих немає.

    На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 6 по 12 січня, столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж та 6 аварій. На пожежах врятовано дві особи.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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