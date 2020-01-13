  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежі та аварії: минулого тижня у столичних рятувальників вистачало роботи

    • Розсилка
    <span>8 січня рятувальники ліквідували пожежу у будівельному вагончику на проспекті Степана Бандери, 20А</span> - Пожежі та аварії: минулого тижня у столичних рятувальників вистачало роботи
    8 січня рятувальники ліквідували пожежу у будівельному вагончику на проспекті Степана Бандери, 20А
    Фото: ДСНС

    За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж

    Впродовж минулого тижня (з 6 по 12 січня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 144 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж та 6 аварій. На пожежах врятовано дві особи.

    Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювались 9 разів, ще 19 – для допомоги іншим службам столиці.

    Протягом даного періоду здійснено 2 виїзди на замінування об’єктів міста. Всього за 2020 рік здійснено 4 таких виїзди.

    Протягом тижня на водних об’єктах міста Києва загинула одна особа. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 2 людини.

    Нагадаємо, 11 січня в річці Дніпро недалеко від мосту Метро у воді було виявлено тіло жінки.

    пожежа Київ ДСНС потонули аварія замінування рятувальники річка Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ