Пожежі та аварії: минулого тижня у столичних рятувальників вистачало роботи



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8 січня рятувальники ліквідували пожежу у будівельному вагончику на проспекті Степана Бандери, 20А Фото: ДСНС

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж

Впродовж минулого тижня (з 6 по 12 січня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 144 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 65 пожеж та 6 аварій. На пожежах врятовано дві особи.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювались 9 разів, ще 19 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом даного періоду здійснено 2 виїзди на замінування об’єктів міста. Всього за 2020 рік здійснено 4 таких виїзди.

Протягом тижня на водних об’єктах міста Києва загинула одна особа. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 2 людини.

Нагадаємо, 11 січня в річці Дніпро недалеко від мосту Метро у воді було виявлено тіло жінки.