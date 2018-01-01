У Голосіївському районі конфлікт переріс в стрілянину

Серед біла дня чоловік почав стріляти опонента

У Києві невідомий посварився з дівчиною і обстріляв натовп біля кафе чоловік влаштував стрілянину під час конфлікту. Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції. «Між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого правопорушник дістав пістолет та зробив кілька пострілів. 24-річний потерпілий отримав дотикові поранення в плече



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Серед біла дня чоловік почав стріляти опонента

У Києві невідомий посварився з дівчиною і обстріляв натовп біля кафе чоловік влаштував стрілянину під час конфлікту.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

«Між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого правопорушник дістав пістолет та зробив кілька пострілів. 24-річний потерпілий отримав дотикові поранення в плече та стегно», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, стрільця затримали патрульні поліцейські на місці події, вилучивши пістолет і набої та відправивши їх на експертизу.

Потерпілого забрала бригада швидкої допомоги, його життю нічого не загрожує.

Наразі за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження, поліція кваліфікувала його як хуліганство, стрільцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

Джерело: ТСН