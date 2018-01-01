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    Події в Україні

    У Харкові невідомі замалювали пам'ятник УПА кольорами польського прапора

    Вандали спаплюжили пам'ятник загиблим воїнам УПА
    У центрі Харкова невідомі розфарбували пам'ятник загиблим воїнам УПА в кольори польського прапора. Про це повідомляє Національна поліція Харківської області на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Як повідомляється, невідомі намалювали на пам’ятнику загиблим воїнам УПА смуги білого та червоного кольору, як на прапорі Польщі. Поліції
    • Сьогодні, 13:31
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    Вандали спаплюжили пам'ятник загиблим воїнам УПА

    У центрі Харкова невідомі розфарбували пам'ятник загиблим воїнам УПА в кольори польського прапора. Про це повідомляє Національна поліція Харківської області на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    Як повідомляється, невідомі намалювали на пам’ятнику загиблим воїнам УПА смуги білого та червоного кольору, як на прапорі Польщі.

    Поліції повідомили про подію 13 лютого о 14:00. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

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    У Харкові невідомі замалювали пам'ятник УПА кольорами польського прапора
    У Харкові невідомі замалювали пам'ятник УПА кольорами польського прапора

    Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень. 

    Нагадаємо, раніше повідомляється, що у місті Кролевець Сумської області вандали розбили меморіальну дошку загиблому в зоні проведення антитерористичної операції бійцю 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України Олександру Терещенку.

    Харків пам'ять вандалізм ОУН-УПА Facebook поліція
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