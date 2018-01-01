На Київщині чоловік підірвав однокласників у приватному будинку

У Вишгородському районі 63-річний чоловік кинув гранату Ф-1 на приватне подвір’я в селі Нові Петрівці

У результаті вибуху в реанімацію потрапили троє чоловіків-однокласників із травмами різного ступеню тяжкості. За їхнє життя борються лікарі. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Київській області, повідомляє «Главком». «З місця події правоохоронці вилучили уламки корпусу гранати та інші речові докази. Також



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У Вишгородському районі 63-річний чоловік кинув гранату Ф-1 на приватне подвір’я в селі Нові Петрівці

У результаті вибуху в реанімацію потрапили троє чоловіків-однокласників із травмами різного ступеню тяжкості. За їхнє життя борються лікарі.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Київській області, повідомляє «Главком».

«З місця події правоохоронці вилучили уламки корпусу гранати та інші речові докази. Також від вибуху загинув пес 53-річного потерпілого господаря», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в ході оперативно-розшукових заходів, зокрема опитування свідків, поліцейським вдалося встановити, що до трагедії причетний місцевий житель, який мав конфлікт із власником будинку. Чоловіка затримали впродовж кількох годин.

Серед білого дня він під’їхав на авто до свого недруга, переліз через паркан, кинув гранату у будинок та втік. Один з осколків поранив зловмисника. В ході невідкладного обшуку, проведеного за місцем проживання підозрюваного, окрім закривавленого одягу та змивів крові в автомобілі, поліція вилучила й вогнепальний пристрій. Не зважаючи на беззаперечні докази, свою провину чоловік не визнає.

Поліція перекваліфікувала відкрите за фактом незаконного поводження зі зброєю кримінальне провадження на замах на вбивство (ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України). Затриманий в порядку ст. 208 КПК України наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання відносно зловмисника міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.