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    У центрі Києва чоловік заступився за підлітків і отримав кулю (фото, відео)

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    Поліція опитала свідків конфлікту - У центрі Києва чоловік заступився за підлітків і отримав кулю (фото, відео)
    Поліція опитала свідків конфлікту
    Фото: Нацполіція

    Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї

    19 серпня ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи у Печерському районі Києва чути постріли. На виклик виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці події правоохоронці поспілкувалися зі свідками, а також із потерпілим. Попередньо встановлено, що двоє невідомих звинувачували двох підлітків у зґвалтуванні неповнолітньої. Перехожий, який помітив конфлікт, вирішив вступитися за підлітків, внаслідок чого між учасниками події розпочалася штовханина: при цьому один зі зловмисників вистрілив чоловіку в руку.

    Після того, як пролунали постріли, невідомі зникли з двору на авто «Сузукі». У столиці відразу ввели оперативний план «Перехоплення», тож на пошуки орієнтували всі наряди поліції. Вже за годину працівники полку поліції особливого призначення №1 зупинили авто, яке підпало під орієнтування, у Подільському районі столиці і затримали трьох осіб. Це - місцеві мешканці, 1998, 1996 і 1978 років народження. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    На місці події, де пролунали постріли, правоохоронці виявили пістолет, попередньо – травматичний, та дев’ять патронів до нього. Окрім цього, при огляді автівки, у якій перебували фігуранти, правоохоронці вилучили одну стріляну гільзу і дві бити.

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    У центрі Києва чоловік заступився за підлітків і отримав кулю (фото, відео)
    У центрі Києва чоловік заступився за підлітків і отримав кулю (фото, відео)
    У центрі Києва чоловік заступився за підлітків і отримав кулю (фото, відео)

    За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Правоохоронці проводять слідчі дії з усіма учасниками конфлікту, у тому числі перевіряють достовірність інформації щодо зґвалтування неповнолітньої.

    Нагадаємо, 19 серпня ввечері на Голосіївській площі в Києві сталася стрілянина, в результаті якої отримали поранення троє чоловіків. Невдовзі було затримано п’ятьох активних учасників події, іншій частині вдалося втекти з місця події на кількох автомобілях.

    За даним фактом слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників події та причини інциденту.

     

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