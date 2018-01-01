У Голосіївському районі збираються побудувати сім дитячих садків та п'ять шкіл

У столиці працюють над зведенням нових навчальних закладів

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту депутати розглянули проект рішення який передбачає створення семи комунальних дошкільних та п'ять шкільних закладів у Голосіївському районі. Як зазначають місцеві мешканці, в районі вулиць Глушкова, Касіяна, Якубовського,



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У столиці працюють над зведенням нових навчальних закладів

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту депутати розглянули проект рішення який передбачає створення семи комунальних дошкільних та п'ять шкільних закладів у Голосіївському районі.

Як зазначають місцеві мешканці, в районі вулиць Глушкова, Касіяна, Якубовського, Вільямса, Трутенко та Васильківської немає належної мережі комунальних дитсадків та шкіл.

Наразі у цьому мікрорайоні проживає 85,2 тисячі населення. У дитячих садках наразі не вистачає 2220 місць, а у школах — 6100 місць. При цьому, станом на сьогодні, збудовано лише 180 місць у приватному садочку та 360 місць у приватній школі, що складає 6% від розрахункової потреби.

«Ми маємо виправити помилки попередньої київської влади, яка дозволяла забудовувати цілі мікрорайони без забезпечення закладами освіти. В такій ситуації опинився і Голосіївський район. Наразі місто здійснює заходи, щоб зобов’язати забудовників виконати свої зобов'язання перед містом, або забрати у них ділянки для побудови об'єктів соціальної інфраструктури. Тому, зокрема, пропоную створити міжвідомчу робочу групу за участі громадськості, аби спільно напрацювати рішення щодо цієї проблеми», - зазначила голова постійної комісії з питань освіти Ганна Старостенко.

Також профільна комісія звернеться до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), аби там надали повну інформацію про цільове призначення вказаних земельних ділянок. Окрім того, Департамент містобудування та архітектури має представити дані щодо містобудівних умов та обмежень, які надавалися забудовникам.