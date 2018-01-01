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    Суспільство

    Рада у четвер візьметься за проект закону щодо захисту прав дитини

    Депутати також розглянуть блок питань про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році
    Рада розгляне урядовий законопроект №6536 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд». Законопроектом пропонується, зокрема, запровадити штрафи за порушення будівельних норм і стандартів
    • Сьогодні, 09:00
    • Розсилка
    Фото з відкритих джерел

    Депутати також розглянуть блок питань про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році

    Рада розгляне урядовий законопроект №6536 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд».

    Законопроектом пропонується, зокрема, запровадити штрафи за порушення будівельних норм і стандартів стосовно доступності для маломобільних груп населення від 51 тис. до 85 тис. гривень.

    Про це йдеться у порядку денному Ради на четвер, опублікованому на сайті парламенту.

    Другим питанням порядку денного після цього законопроекту пропонується розглянути ще один урядовий законопроект у другому читанні №5045 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа».

    Окрім того, депутати розглянуть блок питань культури, зокрема, проекти постанови про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки 25 лютого 2021 року та про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році.

    Також заплановано розгляд президентського вето до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв'язку з тимчасовою окупацією території України».

    Серед інших питань порядку денного депутати планують розглянути у другому читанні урядовий законопроект «Про Установу бізнес-омбудсмена».

    Як повідомлялося, 19 грудня 2017 року парламент замінив у 42 законах термін «інвалід» на термін «особа з інвалідністю» з метою приведення у відповідність Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї.

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