У Києві 20 людей з автоматами вивісили прапори «ДНР» (фото)
Кияни налякані та чекають реакції правоохоронців
Сьогодні, 15 січня, біля будівлі на проспекті Валерія Лобановського, 115 були помічені люди з автоматами, а перед входом вивішені два прапори «ДНР».
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook громадський активіст Юрій Воскобойник.
Він оприлюднив фото з місця події.
За його словами, там немає жодного натяку на зйомку кіно: «ні стрічки огороджувальної, ні старвагену, ні камер».
Кияни налякані. Люди, які живуть поруч, в коментарях під дописом пишуть, що їм страшно йти додому.
Користувачі соцмережі також радять повідомити про цю подію до поліції.