У Києві 20 людей з автоматами вивісили прапори «ДНР» (фото)

Перед входом у будівлю вивішені два прапори «ДНР»

Кияни налякані та чекають реакції правоохоронців

Сьогодні, 15 січня, біля будівлі на проспекті Валерія Лобановського, 115 були помічені люди з автоматами, а перед входом вивішені два прапори «ДНР».

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook громадський активіст Юрій Воскобойник.

Він оприлюднив фото з місця події.

За його словами, там немає жодного натяку на зйомку кіно: «ні стрічки огороджувальної, ні старвагену, ні камер».

Кияни налякані. Люди, які живуть поруч, в коментарях під дописом пишуть, що їм страшно йти додому.

Користувачі соцмережі також радять повідомити про цю подію до поліції.