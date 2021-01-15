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    У Києві 20 людей з автоматами вивісили прапори «ДНР» (фото)

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    Перед входом у будівлю вивішені два прапори &laquo;ДНР&raquo; - У Києві 20 людей з автоматами вивісили прапори «ДНР» (фото)
    Перед входом у будівлю вивішені два прапори «ДНР»
    Фото: Юра Воскобойник, Facebook

    Кияни налякані та чекають реакції правоохоронців

    Сьогодні, 15 січня, біля будівлі на проспекті Валерія Лобановського, 115 були помічені люди з автоматами, а перед входом вивішені два прапори «ДНР».

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook громадський активіст Юрій Воскобойник.

    Він оприлюднив фото з місця події.

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    У Києві 20 людей з автоматами вивісили прапори «ДНР» (фото)
    У Києві 20 людей з автоматами вивісили прапори «ДНР» (фото)
    У Києві 20 людей з автоматами вивісили прапори «ДНР» (фото)

    За його словами, там немає жодного натяку на зйомку кіно: «ні стрічки огороджувальної, ні старвагену, ні камер».

    Кияни налякані. Люди, які живуть поруч, в коментарях під дописом пишуть, що їм страшно йти додому.

    Користувачі соцмережі також радять повідомити про цю подію до поліції.

    Теги: бойовики на Донбасі Київ ДНР
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