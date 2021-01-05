Окупанти на Донбасі тренуються воювати і дотримуються «тиші»

Українські військовослужбовці спостерігають за передовими підрозділами окупантів, що перебувають у посиленому режимі несення служби

Українські військовослужбовці спостерігають за передовими підрозділами окупантів, що перебувають у посиленому режимі несення служби

Командування ЗС РФ на період святкування новорічних та різдвяних свят обмежило інтенсивність заходів бойової підготовки

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 5 січня, станом на 12.00 дотримувалися режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ на період святкування новорічних та різдвяних свят обмежило інтенсивність заходів бойової підготовки підрозділів російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

«Разом з тим, у цей період у окремих підрозділах першого та другого армійських корпусів проводяться заняття з водіння бойових машин, вогневої підготовки, у тому числі пуски ракет з протитанкових ракетних комплексів, тренування з управління вогнем чергових артилерійських і мінометних розрахунків. Водночас передові підрозділи окупантів перебувають у посиленому режимі несення служби», ─ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за добу 4 січня на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів.

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