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    У Києві 900 будівель на два тижні залишилися без гарячої води (адреси)

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    У Києві 900 будівель на два тижні залишилися без гарячої води (адреси)

    «Київтеплоенерго» проводить гідравлічні випробування

    Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» продовжує здійснювати планові гідравлічні випробування. 6 травня випробування розпочалися у Святошинському і Солом’янському районах, повідомляє прес-служба підприємства.

    «Проведення гідравлічних випробувань у Києві здійснюється у плановому режимі відповідно до затвердженого графіку. Передбачено, що випробування будуть проходити у всіх районах столиці поетапно по кожній зоні котелень… Проведення випробувань передбачає перевірку теплових мереж на щільність і міцність, щоб зменшити аварійність під час старту наступного опалювального сезону», - зазначає «Київтеплоенерго».

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    З 6 травня гідравлічні випробування розпочато на чотирьох теплоджерелах:

    • РК «Веркон»,
    • РК «Центральна»,
    • СТ «Біличі»,
    • РК «Відрадний».

    У зв’язку з цим, послуги з централізованого гарячого водопостачання тимчасово призупинено у 423 будівлях Святошинського району та у 485 будівлях Солом’янського району. Заплановано, що випробування на цих ділянках триватимуть до 20 травня.

    З переліком адрес, за якими з 6 по 20 травня будуть відсутні послуги з гарячого водопостачання у зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань теплоджерел, можна ознайомитися у документі нижче:

    Для перегляду натисніть на документ

    Як повідомлялося, 5 травня через гідравлічні випробування та пошкодження без гарячої води залишилися понад 600 будівель у Києві. Київтеплоенерго планувало до ранку понеділка ліквідувати пошкодження і відновити гаряче водопостачання.

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