Аварія на Борщагівці: дитячий майданчик залило окропом, авто пішло під землю (фото, відео)



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Витік гарячої води на дитячому майданчику Фото: Інформатор

Без гарячого водопостачання залишився 21 будинок

У четвер, 2 травня, на вулиці Симиренка, 7 в Києві прорвало трубу гарячого водопостачання. Через аварію дитячий майданчик затопило окропом, а машина, яка стояла на парковці у дворі, провалилася під асфальт.

Аварія сталася близько 6:00. Про це повідомляє Інформатор.

Аварійні бригади локалізували пошкодження протягом 20 хвилин, інформує КП «Київтеплоенерго».

«Виток теплоносія назовні спричинив розмиття ґрунту та пошкодження газону. В зону пошкодження потрапили два автомобілі, що були припарковані на газоні. Наразі автомобілі евакуйовані», - повідомляють комунальники.

Через пошкодження тимчасово без гарячого водопостачання залишається 21 будинок, з них: 20 житлових будинків та 1 дитячий садок.

Ремонтні роботи заплановано завершити до ранку 3 травня. Після чого послуги з гарячого водопостачання буде відновлено.