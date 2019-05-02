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    Новини

    Аварія на Борщагівці: дитячий майданчик залило окропом, авто пішло під землю (фото, відео)

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    Витік гарячої води на дитячому майданчику - Аварія на Борщагівці: дитячий майданчик залило окропом, авто пішло під землю (фото, відео)
    Витік гарячої води на дитячому майданчику
    Фото: Інформатор

    Без гарячого водопостачання залишився 21 будинок

    У четвер, 2 травня, на вулиці Симиренка, 7 в Києві прорвало трубу гарячого водопостачання. Через аварію дитячий майданчик затопило окропом, а машина, яка стояла на парковці у дворі, провалилася під асфальт.

    Аварія сталася близько 6:00. Про це повідомляє Інформатор.

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    Аварійні бригади локалізували пошкодження протягом 20 хвилин, інформує КП «Київтеплоенерго».

    «Виток теплоносія назовні спричинив розмиття ґрунту та пошкодження газону. В зону пошкодження потрапили два автомобілі, що були припарковані на газоні. Наразі автомобілі евакуйовані», - повідомляють комунальники. 

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    Фото: Інформатор
    Фото: Інформатор
    Фото: Київтеплоенерго
    Фото: скріншот відео
    Фото: Віктор Касьян, Facebook
    Фото: Віктор Касьян, Facebook
    Фото: Віктор Касьян, Facebook

    Через пошкодження тимчасово без гарячого водопостачання залишається 21 будинок, з них: 20 житлових будинків та 1 дитячий садок. 

    Ремонтні роботи заплановано завершити до ранку 3 травня. Після чого послуги з гарячого водопостачання буде відновлено.

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