У Києві американець «мінував» ДБР: йому загрожує до шести років в'язниці

36-річному громадянину США вже повідомили про підозру

Минулого тижня правоохоронці отримали повідомлення про мінування приміщення Державного бюро розслідувань у Києві.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Інформація не підтвердилася, тому поліція порушила кримінальну справу за фактом завідомого неправдивого повідомлення про мінування.

В ході розслідування правоохоронці встановили, що неправдиве повідомлення про мінування надійшло від 36-річного громадянина США.

Напередодні правоохоронці розшукали та затримали порушника.

Американцю вже повідомили про підозру за ч. 1 статті 259 КК України, а зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років.