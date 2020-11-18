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    У Києві американець «мінував» ДБР: йому загрожує до шести років в'язниці

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    У Києві американець &laquo;мінував&raquo; ДБР - У Києві американець «мінував» ДБР: йому загрожує до шести років в'язниці
    У Києві американець «мінував» ДБР
    Фото: ДБР

    36-річному громадянину США вже повідомили про підозру

    Минулого тижня правоохоронці отримали повідомлення про мінування приміщення Державного бюро розслідувань у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Інформація не підтвердилася, тому поліція порушила кримінальну справу за фактом завідомого неправдивого повідомлення про мінування. 

    В ході розслідування правоохоронці встановили, що неправдиве повідомлення про мінування надійшло від 36-річного громадянина США.

    Напередодні правоохоронці розшукали та затримали порушника.

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    У Києві американець «мінував» ДБР: йому загрожує до шести років в'язниці
    У Києві американець «мінував» ДБР: йому загрожує до шести років в'язниці
    У Києві американець «мінував» ДБР: йому загрожує до шести років в'язниці
    У Києві американець «мінував» ДБР: йому загрожує до шести років в'язниці
    У Києві американець «мінував» ДБР: йому загрожує до шести років в'язниці
    Фото: ДБР

    Американцю вже повідомили про підозру за ч. 1 статті 259 КК України, а зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років.

    Теги: США розслідування Державне бюро розслідувань поліція
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