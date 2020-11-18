Київський клуб сина посадовця Нацполіції працював під час карантину, – ЗМІ

За годину журналісти нарахували двадцять відвідувачів, які заходили компаніями у заклад, а потім зателефонували на «102» і викликали поліцію

Клуб відпочинку Navy під Києвом, який належить синові начальника Департаменту управління майном Нацполіціі Івана Наумова, працював під час карантину вихідного дня.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

«14 листопада стоянка перед закладом була заповненою та працював охоронець. Серед припаркованих машин помітили авто Наумова», – повідомили журналісти.

Журналісти зафіксували, як до клубу почали з'їжджатися відвідувачі. Згодом зателефонували на «102» і викликали поліцію. Вона прибула за 15 хв. Після того, як поліція зайшла до закладу – на стоянці вимкнули світло.

До авто журналістів підійшли молодики і вимагали покинути заклад «за три хвилини», тому що «шлагбаум» закриється і вони не виїдуть.

Через деякий час правоохоронці вийшли із закладу. Патрульні пізніше заявили розслідувачам, що їх не пустили на територію клубу, а адміністрація запевняла, що заклад працює на винос.

Після цього патрульні поїхали.

В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

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