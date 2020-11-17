США допоможуть Україні придбати вакцину від Covid-19

США пообіцяли сприяти посиленню комунікації МОЗ України з такими компаніями-виробниками вакцин як Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer та Novavax

Сполучені Штати допоможуть Україні посилити комунікацію з компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу для пришвидшення підписання контрактів на отримання препарату.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Таких домовленостей, як зазначається, досягли під час телефонної розмови між міністром охорони здоров'я та соціальних послуг США Алексом Азаром та головою МОЗ України Максимом Степановим.

За словами Степанова, МОЗ спілкується з багатьма міжнародними партнерами та фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативної поставки в Україну безпечної та ефективної вакцини. Він також висловив надію на підтримку США в цьому питанні.

Американський посадовець зі свого боку запевнив, що отримання вакцини Україною є пріоритетом і для уряду США.

«Пан Алекс Азар пообіцяв сприяти посиленню комунікації МОЗ України з такими компаніями-виробниками вакцин як Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer та Novavax для пришвидшення підписання контрактів у отриманні вакцини», - йдеться у повідомленні МОЗ України.

Нагадаємо, Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.