У Києві під'їзд до мосту Патона «очистили» від реклами (фото)



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Загальна площа бордів сягала майже 2 тис. кв. м

На під’їзді до мосту Патона прибрали 28 рекламних конструкцій

У Києві на лівобережному під’їзді до мосту Патона прибрали 28 рекламних конструкцій.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.

«28 одним махом! Пам’ятаєте демонтаж на мосту Патона? Той, де з правобережної розв’язки «безслідно зникли» 90 рекламних конструкцій. Мабуть, забули, адже до хорошого звикаєш швидко. Пропоную забути про рекламу і на лівобережному під’їзді до мосту Патона. На цьому місці відтепер лише зелені газони і хвилі Дніпра», - повідомив Олександр Смирнов.

За його словами, загальна площа бордів сягала майже 2 тис. кв. м., один з них був дуже великим - 900 кв. м.

Раніше ми писали, що біля станції метро «Лівобережна» демонтували рекламні щити.