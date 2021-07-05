Автівка без водія перетнула жваве перехрестя в Києві і врізалась у паркан (відео)

Водій не поставив свій автомобіль на стоянкове гальмо

4 липня на вулиці Васильківській в Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Водій Volkswagen не поставив свій автомобіль на стоянкове гальмо. Через це автівка самовільно поїхала з місця паркування, перетнула перехрестя зі жвавим рухом та в'їхала в паркан установи.

Патрульні склали на водія протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Правоохоронці нагадують, що водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху.

На спусках і підйомах, де спосіб поставлення не регламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини так, щоб не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху і виключити можливість для самовільного руху цих засобів.

На таких ділянках допускається ставити транспортний засіб уздовж краю проїзної частини, повернувши керовані колеса таким чином, щоб виключалась можливість самовільного руху транспортного засобу.