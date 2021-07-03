ДТП у Польщі: постраждали четверо українців, серед них неповнолітній
Консул перебуває на місці події, аби надати громадянам допомогу та забезпечити взаємодію з правоохоронцями
У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали четверо українців. Їх госпіталізували. Про це у своєму Twitter повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко
«Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у тім числі неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм», – повідомив Ніколенко.
За його словами, консул перебуває на місці події, аби надати громадянам допомогу та забезпечити взаємодію з правоохоронцями і лікарнею.
Нагадаємо, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за
За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.
Також масштабна ДТП за участю військової техніки сталася на польській трасі поблизу Щецина наприкінці червня. Зіткнулися два евакуатори і платформи, які перевозили бойові танки Т-72М1.
Після зіткнення сталася пожежа, через яку загорілася бойова техніка.
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