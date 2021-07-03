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    ДТП у Польщі: постраждали четверо українців, серед них неповнолітній

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    Потерпілих у аварії українців госпіталізували - ДТП у Польщі: постраждали четверо українців, серед них неповнолітній
    Потерпілих у аварії українців госпіталізували
    Фото: uainkrakow.pl

    Консул перебуває на місці події, аби надати громадянам допомогу та забезпечити взаємодію з правоохоронцями

    У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали четверо українців. Їх госпіталізували. Про це у своєму Twitter повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко

    «Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у тім числі неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм», – повідомив Ніколенко.

    За його словами, консул перебуває на місці події, аби надати громадянам допомогу та забезпечити взаємодію з правоохоронцями і лікарнею.

    Нагадаємо, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

    За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.

    Також масштабна ДТП за участю військової техніки сталася на польській трасі поблизу Щецина наприкінці червня. Зіткнулися два евакуатори і платформи, які перевозили бойові танки Т-72М1.

    Після зіткнення сталася пожежа, через яку загорілася бойова техніка.

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    Теги: пожежа ДТП машини водій
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    ДТП у Польщі: постраждали четверо українців, серед них неповнолітній