У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)

ДТП сталася під час дощу в Києві

У неділю, 4 липня, ввечері на бульварі Дружби народів сталася серйозна та масштабна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія трапилась між Печерським шляхопроводом і мостом Патона.

За даними dtp.kiev.ua, жінка-водій Daewoo Matiz зіткнулася з Chery Tiggo. Аварія була несерйозна, лише подряпини на авто. На місце прибули патрульні для оформлення ДТП.

У цей час ззаду на повному ходу, не гальмуючи, у три автомобілі влетів Subaru.

Внаслідок потужного тарану Daewoo Matiz розчавило між іншими автівками. У Daewoo постраждали жінка і двоє її дітей. Вони отримали серйозні травми і були терміново госпіталізовані.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Через ДТП зупинився рух тролейбусів, у бік мосту Патона спостерігався затор.