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    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)

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    У&nbsp;розчавленому автомобілі постраждали жінка й діти - У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)
    У розчавленому автомобілі постраждали жінка й діти
    Фото: dtp.kiev.ua

    ДТП сталася під час дощу в Києві

    У неділю, 4 липня, ввечері на бульварі Дружби народів сталася серйозна та масштабна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилась між Печерським шляхопроводом і мостом Патона.

    За даними dtp.kiev.ua, жінка-водій Daewoo Matiz зіткнулася з Chery Tiggo. Аварія була несерйозна, лише подряпини на авто. На місце прибули патрульні для оформлення ДТП.

    У цей час ззаду на повному ходу, не гальмуючи, у три автомобілі влетів Subaru.

    Внаслідок потужного тарану Daewoo Matiz розчавило між іншими автівками. У Daewoo постраждали жінка і двоє її дітей. Вони отримали серйозні травми і були терміново госпіталізовані.

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    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)
    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)
    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)
    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)
    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)
    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)
    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)
    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)
    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)
    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)

    На місці працювала слідчо-оперативна група.

    Через ДТП зупинився рух тролейбусів, у бік мосту Патона спостерігався затор.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)