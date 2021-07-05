У Києві Subaru на повному ходу протаранив три автівки: постраждали діти (фото, відео)
ДТП сталася під час дощу в Києві
У неділю, 4 липня, ввечері на бульварі Дружби народів сталася серйозна та масштабна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Аварія трапилась між Печерським шляхопроводом і мостом Патона.
За даними dtp.kiev.ua, жінка-водій Daewoo Matiz зіткнулася з Chery Tiggo. Аварія була несерйозна, лише подряпини на авто. На місце прибули патрульні для оформлення ДТП.
У цей час ззаду на повному ходу, не гальмуючи, у три автомобілі влетів Subaru.
Внаслідок потужного тарану Daewoo Matiz розчавило між іншими автівками. У Daewoo постраждали жінка і двоє її дітей. Вони отримали серйозні травми і були терміново госпіталізовані.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
Через ДТП зупинився рух тролейбусів, у бік мосту Патона спостерігався затор.