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    У Києві тролейбус переїхав велосипедиста (фото)

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    ДТП сталася біля зупинки громадського транспорту - У Києві тролейбус переїхав велосипедиста (фото)
    ДТП сталася біля зупинки громадського транспорту
    Фото: УНН

    У велосипедиста були ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння

    1 липня на проспекті Маяковського, 26 у Києві велосипедист потрапив під колеса тролейбуса. Про це повідомляє УНН.

    Водій тролейбуса виїжджав із зупинки громадського транспорту і почув крики людей. Виявилось, що під другу вісь тролейбуса потрапив велосипедист із явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

    Медики шпиталізували чоловіка. За попередньою інформацією, велосипедист отримав відкритий перелом однієї кінцівки.

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    У Києві тролейбус переїхав велосипедиста (фото)
    У Києві тролейбус переїхав велосипедиста (фото)
    У Києві тролейбус переїхав велосипедиста (фото)

    Через ДТП рух тролейбусів по проспекту Маяковського було зупинено.

    На місці події працювали наряди поліції та швидка допомога.

    Як повідомлялося, нещодавно у Солом'янському районі Києва автомобіліст травмував мотоцикліста.

    15 червня у Святошинському районі Києва перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт велосипедист
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    У Києві тролейбус переїхав велосипедиста (фото)