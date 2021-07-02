У Києві тролейбус переїхав велосипедиста (фото)

У велосипедиста були ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння

1 липня на проспекті Маяковського, 26 у Києві велосипедист потрапив під колеса тролейбуса. Про це повідомляє УНН.

Водій тролейбуса виїжджав із зупинки громадського транспорту і почув крики людей. Виявилось, що під другу вісь тролейбуса потрапив велосипедист із явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Медики шпиталізували чоловіка. За попередньою інформацією, велосипедист отримав відкритий перелом однієї кінцівки.

Через ДТП рух тролейбусів по проспекту Маяковського було зупинено.

На місці події працювали наряди поліції та швидка допомога.

Як повідомлялося, нещодавно у Солом'янському районі Києва автомобіліст травмував мотоцикліста.

15 червня у Святошинському районі Києва перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці.