В Києві автомобіль збив дитину (фото)
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ДТП сталася на вулиці Покотила
Фото: dtp.kiev.ua
Лікарі забрали дитину до «Охматдиту»
Сьогодні, 14 травня, на вул. Володимира Покотила біля житлового комплексу «Парковий» автомобіль збив дівчинку.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, дівчинка віком 8-12 років з подружкою перебігали дорогу в непризначеному для цього місці. Водій, щоб не збити дитину, врізався в автомобіль таксі, який стояв на узбіччі.
За попередніми даними, дитина жива, «швидка» забрала в «Охматдит».
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На місці працює патрульна поліція.
Через ДТП для проїзду транспорту залишилась лише одна смуга руху.
Нагадаємо, 10 травня на вулиці Привокзальній біля залізничного вокзалу «Дарниця» вантажівка Renault збила на смерть пішохода.