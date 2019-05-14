В Києві автомобіль збив дитину (фото)



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ДТП сталася на вулиці Покотила Фото: dtp.kiev.ua

Лікарі забрали дитину до «Охматдиту»

Сьогодні, 14 травня, на вул. Володимира Покотила біля житлового комплексу «Парковий» автомобіль збив дівчинку.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, дівчинка віком 8-12 років з подружкою перебігали дорогу в непризначеному для цього місці. Водій, щоб не збити дитину, врізався в автомобіль таксі, який стояв на узбіччі.

За попередніми даними, дитина жива, «швидка» забрала в «Охматдит».

На місці працює патрульна поліція.

Через ДТП для проїзду транспорту залишилась лише одна смуга руху.

Нагадаємо, 10 травня на вулиці Привокзальній біля залізничного вокзалу «Дарниця» вантажівка Renault збила на смерть пішохода.