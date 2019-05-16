На трасі під Києвом вантажівка зім’яла Skoda: четверо в лікарні (фото, відео)



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MAN повністю зім'яв задню частину автомобіля Фото: Інформатор

В результаті ДТП в лікарню госпіталізували чотирьох осіб

У середу, 15 травня, під Києвом на Бориспільській трасі сталася серйозна ДТП з постраждалими: зіткнулися вантажівка MAN і Skoda Octavia.

Аварія трапилася близько 21:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія вантажівки, він їхав в сторону Борисполя. Під час руху чоловік перебудувався в крайню праву смугу. Відразу ж після завершення маневру він побачив перед собою Skoda і почав гальмувати. На жаль, зіткнення уникнути не вдалося. MAN повністю зім'яв задню частину автомобіля.

Також водій вантажівки додав, що легковик стояв у смузі руху, а габарити не світилися. При цьому драйвер Skoda стверджував, що з машиною щось трапилося і він їхав по крайній правій смузі на дуже низькій швидкості.

У легковику був водій і пасажири. Чотирьох чоловіків зі Skoda з різними травмами госпіталізували в лікарню.

Крім цього, на місце інциденту виїжджали рятувальники. Вони знеструмили автомобіль і змили з проїжджої частини паливно-масляні речовини.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, рятувальники і слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.