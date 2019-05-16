  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На трасі під Києвом вантажівка зім’яла Skoda: четверо в лікарні (фото, відео)

    • Розсилка
    MAN повністю зім'яв задню частину автомобіля - На трасі під Києвом вантажівка зім’яла Skoda: четверо в лікарні (фото, відео)
    MAN повністю зім'яв задню частину автомобіля
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП в лікарню госпіталізували чотирьох осіб

    У середу, 15 травня, під Києвом на Бориспільській трасі сталася серйозна ДТП з постраждалими: зіткнулися вантажівка MAN і Skoda Octavia.

    Аварія трапилася близько 21:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія вантажівки, він їхав в сторону Борисполя. Під час руху чоловік перебудувався в крайню праву смугу. Відразу ж після завершення маневру він побачив перед собою Skoda і почав гальмувати. На жаль, зіткнення уникнути не вдалося. MAN повністю зім'яв задню частину автомобіля.

    Читайте також

    Також водій вантажівки додав, що легковик стояв у смузі руху, а габарити не світилися. При цьому драйвер Skoda стверджував, що з машиною щось трапилося і він їхав по крайній правій смузі на дуже низькій швидкості.

    У легковику був водій і пасажири. Чотирьох чоловіків зі Skoda з різними травмами госпіталізували в лікарню.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На трасі під Києвом вантажівка зім’яла Skoda: четверо в лікарні (фото, відео)
    На трасі під Києвом вантажівка зім’яла Skoda: четверо в лікарні (фото, відео)
    На трасі під Києвом вантажівка зім’яла Skoda: четверо в лікарні (фото, відео)
    На трасі під Києвом вантажівка зім’яла Skoda: четверо в лікарні (фото, відео)
    На трасі під Києвом вантажівка зім’яла Skoda: четверо в лікарні (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Крім цього, на місце інциденту виїжджали рятувальники. Вони знеструмили автомобіль і змили з проїжджої частини паливно-масляні речовини.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, рятувальники і слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

    Читайте також
    ДТП Київ ДСНС вантажівки Київщина автомобіль рятувальники поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ