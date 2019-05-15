На Оболоні не розминулися трамвай і хлібовозка (фото)



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Вантажівка намагалася проскочити перед трамваєм Фото: Київ оперативний

В результаті зіткнення трамвая і автомобіля є постраждалі

У середу, 15 травня, вранці на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі столиці зіткнулися трамвай і вантажівка, що перевозила хліб. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» в Facebook.

ДТП сталася поблизу магазину «Велика Кишеня».

Водій хлібовозки на «Газелі» намагався проскочити перед трамваєм №16, але не встиг і зіткнувся з електротранспортом.

Повідомляється, що у ДТП є постраждалі, але їх кількість не вказана.

Нагадаємо, 12 травня у Голосіївському районі столиці автомобіль, водій якого відволікся на телефонну розмову, протаранив на зупинці тролейбус.