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    На Оболоні не розминулися трамвай і хлібовозка (фото)

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    Вантажівка намагалася проскочити перед трамваєм - На Оболоні не розминулися трамвай і хлібовозка (фото)
    Вантажівка намагалася проскочити перед трамваєм
    Фото: Київ оперативний

    В результаті зіткнення трамвая і автомобіля є постраждалі

    У середу, 15 травня, вранці на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі столиці зіткнулися трамвай і вантажівка, що перевозила хліб. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» в Facebook.

    ДТП сталася поблизу магазину «Велика Кишеня».

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    Водій хлібовозки на «Газелі» намагався проскочити перед трамваєм №16, але не встиг і зіткнувся з електротранспортом.

    Повідомляється, що у ДТП є постраждалі, але їх кількість не вказана.

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    На Оболоні не розминулися трамвай і хлібовозка (фото)
    На Оболоні не розминулися трамвай і хлібовозка (фото)
    На Оболоні не розминулися трамвай і хлібовозка (фото)

    Нагадаємо, 12 травня у Голосіївському районі столиці автомобіль, водій якого відволікся на телефонну розмову, протаранив на зупинці тролейбус.

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