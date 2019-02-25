Влада РФ уже не боїться тіні Бориса Нємцова – російська опозиціонерка



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Світлина з відкритих джерел

Борис Нємцов міг об’єднати всіх довкола себе різних людей.

Російська влада уже не нищить народний меморіал пам’яті Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту. Цього року московська влада дозволила марш памяті. Це все свідчить про те, що Кремль перестав боятися тіні убитого російського опозиціонера. Адже і на марш вийшло менше людей. Таку оцінку висловила російська політична опозиційна діячка та мігрант Ольга Курносова під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Влада Росії уже не боїться тіні Бориса Нємцова. «Вониарозуміє, що його ім’я та його загибель уже не стане певним спусковим гачком для протестів. Уже навіть не чіпають народний меморіал пам’яті на мосту. (Великий Москворецький міст – місце на якому застрелили опозиційного політика Бориса Нємцова 27 лютого 2015 року – Главком). Стоять там собі люди, ну, і стоять. Якщо подивитися з Кремля у бінокль, то людей видно, і все. Але ж ніхто не прийде під стіни Кремля щось вимагати. Вони розуміють, що зараз це вже не страшно і не небезпечно», - каже Курносова.

Після вбивства Нємцова влада боялася великих протестів, тому намагалася стирати пам'ять про політика у суспільства. «Тоді меморіалу на мосту боялися. У Кремлі думали, що це місце може стати певною точки зборки. Адже там збиралися різні люди. А нині людей уже менше стало виходити на день пам’яті. Тепер ця тема маргіналізована, і влада перестала боятися тіні вбитого політика», - говорить Курносова.

На її погляд, найкращим пам’ятником Нємцову було б падіння режиму Путіна. «Мені хочеться запитати в російський опозиціонерів, скільки вони будуть ось так виходити? 5-10 років? Що вони роблять конкретно для того, щоб цей нинішній безумний режим якомога швидше перестав існувати? І Росія знову могла б стати нормальною демократичною країною, яка ні на кого не падає, яка нікому не погрожує своїми ракетами, і не розповідає всім про те, якщо щось відбудеться, то ми взірвемо всю Землю, бо у нас достатньо ядерної зброї, щоб усі передохли», - продовжує Курносова.

Нємцов міг домовитися з будь-ким, адже він не був егоцентричною людиною. А на думку Курносової, серед нинішніх лідерів російської опозиції такої людини немає, яка могла б діяти не у власних егоїстичних інтересах, могла б об’єднати всіх довкола себе. «Борис міг робити те, що не вдається сучасним опозиціонерам. Він знав багатьох людей, і йому вдавалося збирати кошти на опозиційну діяльність. А кошти - це ж така річ, що без довіри до людини, їй кошти ніхто не дасть. Борису вірили і довіряли», - підсумувала опозиціонерка.

Принагідно скажемо, що 24 лютого в Москві та інших містах Росії й світу пройшли акції пам’яті загиблому російському опозиціонеру Борису Нємцову.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року. О 23:40 політик йшов по Великому Москворецькому мосту разом з українкою з Білої Церкви Анною Дурицькою. Загинув від чотирьох вогнепальних поранень з 9-и міліметрового пістолета Макарова. За словами Рамзана Кадирова, стріляли його люди. Їх арештували і винесли вирок у вигляді позбавлення волі. Ім’я замовника вбивства до сих пір не названо.

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