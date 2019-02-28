У Москві десятки людей провели хвилину мовчання на місці вбивства Нємцова



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Російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року

Акція відбулася рівно о 23:31, саме в цей час чотири роки тому був убитий політик

У столиці Росії Москві десятки людей прийшли пізно ввечері 27 лютого на Великий Москворецький міст, щоб вшанувати хвилиною мовчання пам'ять опозиційного політика Бориса Нємцова.

Акція відбулася рівно о 23:31, саме в цей час чотири роки тому був убитий політик.

Удень 27 лютого до місця вбивства Нємцова поклали квіти дипломатичні представники США, Нової Зеландії, Австралії, Швеції, Литви та інших країн. А в Нижньому Новгороді на будинку, в якому жив Борис Нємцов, встановили меморіальну доку з барельєфом політика.

Борис Нємцов, один з лідерів російської опозиції до нинішнього президента Росії Володимира Путіна, був убитий у Москви біля стін Кремля 27 лютого 2015 року.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року. О 23:40 політик йшов по Великому Москворецькому мосту разом з українкою з Білої Церкви Анною Дурицькою. Загинув від чотирьох вогнепальних поранень з 9-и міліметрового пістолета Макарова.

За словами Рамзана Кадирова, стріляли його люди. Їх арештували і винесли вирок у вигляді позбавлення волі. Ім’я замовника вбивства до сих пір не названо.