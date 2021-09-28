Під час пожежі у багатоповерхівці на Оболоні постраждав чоловік (фото)

На місці пожежі працювало шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки

Рятувальники виявили у палаючій квартирі пенсіонера без свідомості

У вівторок, 28 вересня, сталась пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вул. Йорданській, 1 в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 12:17, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що займання виникло в одній із квартир на сьомому поверсі 12-поверхового житлового будинку.

О 12:41 пожежу було ліквідовано на площі 6 кв. м.

В ході гасіння пожежі вогнеборці виявили в квартирі чоловіка 1935 року народження без свідомості. Рятувальники провели реанімаційні заходи, врятувавши чоловіка. Потерпілого було спущено за допомогою медичних нош та передано бригаді швидкої медичної допомоги, яка шпиталізувала чоловіка.

«Варто зауважити, що швидкому гасінню пожежі перешкоджали міжкоридорні двері. Рятувальники витрачали дорогоцінні хвилини, зрізаючи чергову перешкоду, коли в цей час людина задихалась в диму. Можливо, ще секунда чи дві, і в чоловіка вже б не залишилось шансів на порятунок», – зазначили рятувальники.

На місці пожежі працювало шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 26 чоловік особового складу ДСНС.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, минулого тижня, з 20 по 26 вересня, на пожежах у Києві загинуло три особи, травмована одна людина.