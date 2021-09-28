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    Під час пожежі у багатоповерхівці на Оболоні постраждав чоловік (фото)

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    На місці пожежі працювало шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки - Під час пожежі у багатоповерхівці на Оболоні постраждав чоловік (фото)
    На місці пожежі працювало шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    Рятувальники виявили у палаючій квартирі пенсіонера без свідомості

    У вівторок, 28 вересня, сталась пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вул. Йорданській, 1 в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 12:17, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що займання виникло в одній із квартир на сьомому поверсі 12-поверхового житлового будинку.

    О 12:41 пожежу було ліквідовано на площі 6 кв. м.

    В ході гасіння пожежі вогнеборці виявили в квартирі чоловіка 1935 року народження без свідомості. Рятувальники провели реанімаційні заходи, врятувавши чоловіка. Потерпілого було спущено за допомогою медичних нош та передано бригаді швидкої медичної допомоги, яка шпиталізувала чоловіка.

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    Під час пожежі у багатоповерхівці на Оболоні постраждав чоловік (фото)
    Під час пожежі у багатоповерхівці на Оболоні постраждав чоловік (фото)
    Під час пожежі у багатоповерхівці на Оболоні постраждав чоловік (фото)
    Під час пожежі у багатоповерхівці на Оболоні постраждав чоловік (фото)
    Під час пожежі у багатоповерхівці на Оболоні постраждав чоловік (фото)
    Під час пожежі у багатоповерхівці на Оболоні постраждав чоловік (фото)
    Фото: ДСНС

    «Варто зауважити, що швидкому гасінню пожежі перешкоджали міжкоридорні двері. Рятувальники витрачали дорогоцінні хвилини, зрізаючи чергову перешкоду, коли в цей час людина задихалась в диму. Можливо, ще секунда чи дві, і в чоловіка вже б не залишилось шансів на порятунок», – зазначили рятувальники.

    На місці пожежі працювало шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 26 чоловік особового складу ДСНС.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, минулого тижня, з 20 по 26 вересня, на пожежах у Києві загинуло три особи, травмована одна людина.

    Теги: пожежа
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    Під час пожежі у багатоповерхівці на Оболоні постраждав чоловік (фото)