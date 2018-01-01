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    У Києві через випадки захворювання на кір у 53 колективах ввели обмеження

    Київською адміністрацією були здійснені заходи з упередження, зменшення захворюваності на кір
    У Києві через випадки захворювання на кір у 53 колективах ввели обмеження — посилені профілактично-протиепідемічні заходи. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Олег Рубан. Він наголосив, що карантину при кору, як повітряно-крапельній інфекції, ніколи не впроваджується. Вживають лише обмежувальні, посилені
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    <span>Станом на ранок понеділка, 15 січня, з початку 2018 року у Києві зафіксовано 87&nbsp;</span><span></span><span>випадків кору</span>
    Станом на ранок понеділка, 15 січня, з початку 2018 року у Києві зафіксовано 87 випадків кору

    Київською адміністрацією були здійснені заходи з упередження, зменшення захворюваності на кір

    У Києві через випадки захворювання на кір у 53 колективах ввели обмеження — посилені профілактично-протиепідемічні заходи.

    Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Олег Рубан.

    Він наголосив, що карантину при кору, як повітряно-крапельній інфекції, ніколи не впроваджується. Вживають лише обмежувальні, посилені профілактично-протиепідемічні заходи.

    «І на сьогодні майже 53 колективи — це групи, класи, організовані колективи, де вжиті так звані обмежувальні посилено епідемічно-профілактичні заходи. Це — 32 вищі навчальні заклади, школи і гімназії, 19 — це випадки, зареєстровані по дитячих дошкільних закладах», — сказав Рубан.

    Глава Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург наголосила, що на сьогодні у Києві немає епідемії кору.

    «Не йдеться про епідемію. Київською адміністрацією були здійснені заходи з упередження, зменшення захворюваності на кір, і ми маємо позитивні результати», — заявила вона.

    Нагадаємо, станом на 12 січня у столиці було зафіксовано 74 випадки захворювання на кір, із них 54 – діти.

    Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

    Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

    Читайте також: Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення

    Джерело: Укрінформ

    здоров'я Київ діти школи лікарня
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