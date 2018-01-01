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    Кількість хворих на кір у Києві перевищила 70 осіб

    Найвища кількість хворих зареєстрована серед дітей у віці 5-9 років
    Станом на ранок 12 січня у Києві зафіксовано 74 випадки захворювання на кір: 57 дітей до 17 років та 17 дорослих. Як повідомляєГоловне управління Держпродспоживслужби у Києві, хворіють діти різних вікових груп. Найвища кількість хворих зареєстрована серед дітей у віці 5-9 років – 46,5%. Серед дітей дошкільних навчальних закладів
    • Сьогодні, 13:08
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    Найвища кількість хворих зареєстрована серед дітей у віці 5-9 років

    Станом на ранок 12 січня у Києві зафіксовано 74 випадки захворювання на кір: 57 дітей до 17 років та 17 дорослих.

    Як повідомляєГоловне управління Держпродспоживслужби у Києві, хворіють діти різних вікових груп. Найвища кількість хворих зареєстрована серед дітей у віці 5-9 років – 46,5%. Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 17 випадків, дітей шкільного віку – 30 випадків.

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    Профілактичні та протиепідемічні заходи, в тому числі обмежувальні, проводяться в понад 50 закладах міста.

    Нагадаємо, станом на 11 січня у столиці було зафіксовано 66 випадків захворювання на кір, із них 54 – діти

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

    Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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    Київ діти медицина
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