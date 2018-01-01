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    У столичних медзакладах з’явилися плакати із закликом робити щеплення проти кору

    На стінах поліклінік є інформація про те, коли і як потрібно робити дітям щеплення
    У медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору, повідомляє кореспондент «Главкома». На плакаті міститься інформація про те, коли і як потрібно робити дітям щеплення проти цієї хвороби, а також наслідки відмови від вакцинації. «Кір має серйозні ускладнення. Захворювання може
    • Сьогодні, 11:52
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    На стінах поліклінік є інформація про те, коли і як потрібно робити дітям щеплення

    У медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору, повідомляє кореспондент «Главкома».

    На плакаті міститься інформація про те, коли і як потрібно робити дітям щеплення проти цієї хвороби, а також наслідки відмови від вакцинації.

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    «Кір має серйозні ускладнення. Захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті», - написано на плакаті.

    Також міститься інформація про те, що спалахи кору мають циклічних характер і відбуваються кожні 5-6 років. Головна причина спалахів – низьке охоплення щеплення. «Однак якщо кір потрапляє у середовище, де рівень охоплення вакцинацією не нижче ніж 98%, хвороба не буде поширюватися. Охоплення вакцинацією формує колективний імунітет», - зазначено на плакаті.

    Крім того, вказано, що специфічного лікування від кору немає. Проте захворюванню можна запобігти. Єдиний надійний метод профілактики – вакцинація.

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