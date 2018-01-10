Дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти

У столиці запроваджуються запобіжні профілактичні заходи з недопущення епідемії кору

Для недопущення погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваності на кір у столиці запроваджуються запобіжні профілактичні та протиепідемічні заходи. Таке рішення було прийнято за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У столиці запроваджуються запобіжні профілактичні заходи з недопущення епідемії кору

Для недопущення погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваності на кір у столиці запроваджуються запобіжні профілактичні та протиепідемічні заходи. Таке рішення було прийнято за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу, повідомляє «Главком».

«Насамперед, у дитячих колективах необхідно провести перевірку дітей на наявність у них щеплень проти кору. Діти, у яких відсутні щеплення або відповідна довідка від лікаря, будуть недопущені до занять у шкільних та дошкільних навчальних закладах усіх форм власності. Звісно ж, відповідне оголошення буде попередньо розміщено у закладах освіти», – зауважив Микола Поворозник.

За його словами, таке рішення дозволить зменшити контакти між дітьми в можливий інкубаційний період на кір і відповідно зменшити ймовірність захворювання в дитячих колективах.

Микола Поворозник окремо зауважив, що в столиці не оголошено карантин, а запроваджено запобіжні профілактичні та протиепідемічні заходи з метою недопущення епідемії кору попередньо терміном на 21 день.

«Органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації та заклади освіти працюватимуть у режимі посилення профілактичних заходів. Керівники установ отримали рекомендації щодо особливого режиму утримання приміщень: дотримання температурного режиму, регулярне провітрювання приміщень та вологе прибирання із застосуванням дезінфекційних засобів. Окрім того, рекомендовано обмежити проведення спортивних і культурних масових заходів», – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що з початку 2018 року значно зросла інтенсивність епідемічного процесу. Так, станом на 10.01.2018 року зареєстровано 61 випадок захворювання на кір, із них 49 випадків серед дітей. За попередніми даними, майже всі хворі не мали щеплення проти кору через відмову. Хворіють діти різних вікових груп. Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 13 випадків, серед школярів – 22 випадки. Також зареєстровано 1 випадок захворювання у вчителя початкової школи.

«Ми закликаємо батьків відповідально та з розумінням поставитися до ситуації, що склалася, і в першу чергу думати про здоров’я своїх дітей. Наразі зробити щеплення від кору можна в усіх поліклінічних закладах столиці, які максимально забезпечені вакцинами», – зауважив Микола Поворозник.