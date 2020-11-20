У Києві чергове самогубство хворого на коронавірус

Поліція відкрила кримінальне провадження

У Київській міській клінічній лікарні №12 вчинила самогубство жінка. Вона лікувалася від коронавірусу.

Про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці уточнили, що жінка була 1942 року народження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з позначкою «Самогубство».

Зазначимо, що це вже п'ятий випадок самогубства у Києві з вересня серед хворих коронавірус.

В Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні.

Раніше повідомлялося, що вночі 19 жовтня з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка, яка також хворіла на Covid-19.

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