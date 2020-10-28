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    У столиці з вікна багатоповерхівки вистрибнула жінка

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    Поліція з'ясовує обставини загибелі жінки - У столиці з вікна багатоповерхівки вистрибнула жінка
    Поліція з'ясовує обставини загибелі жінки

    Без матері залишилося двоє дітей

    Сьогодні ввечері у Дарницькому районі Києва на вулиці Пчілки, 4 сталась трагедія. Із вікна багатоповерхівки вистрибнула жінка, вона померла до приїзду медиків.

    Про трагічну подію написали у спільноті Київ Оперативний у фейсбуці. Поліція Києва підтверджує інформацію про загибель жінки. 

    Сусіди загиблої кажуть, що нещодавно у неї померла мати, повідомляють журналісти з місця події.

    З вікна жінка випала близько 18:30. Коли на виклик свідків події приїхала «швидка», допомогти їй вже було нічим. Лікарі лише констатували загибель жінки від численних травм.

    За попередніми даними слідчих, мешканка будинку на Пчілки вкоротила собі віку. Втім, правоохоронці перевірятимуть також і інші версії.

    Через загибель киянки без матері залишилося двоє дітей. Журналісти стверджують, що старшому з них наче 25 років.

    За фактом смерті жінки правоохоронці відкриють кримінальну справу.

    Нагадаємо, 22 жовтня на вулиці Солом‘янській, 14 у Солом’янському районі Києва з вікна будинку випала мама з дитиною.

     

    трагедія Київ самогубство поліція жінка
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